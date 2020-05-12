Российский общественный деятель, путешественник, писатель. Член Русского Географического Общества. Автор мужской художественной литературы и методических пособий, которые выходили в рамках общественной деятельности. Руководитель и создатель проекта «Русская Тайга», создатель и главный редактор Всероссийского издания «Правозащитный Общественный Фронт». Выступает в защиту и сохранение лесов России. Родился и вырос в России. Западная Сибирь, Алтайский Край. Детство прошло в горах Алтая на сплетении трех государств: Россия, Казахстан и Монголия