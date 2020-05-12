Как выглядят рубки после уничтожения Русской Тайги?
803k.
Добрались до мест уничтожения тайги, в глубине леса.
Павел Пашков
Проводим общественный контроль. Проверяем обращения.
615k.
У нас сейчас растут дети. Новое поколение!
Павел Пашков
Фоторепортаж: тайга через год после лесных пожаров!
1m.
В рамках общественного мониторинга лесных территорий
Павел Пашков
На базе отдыха бывшего влиятельного чиновника Москвы убиты два егеря!
954k.
С ума сошли все разом. Депутаты, убивающие животных
Павел Пашков
Создание независимой платформы для сбора подписей
868k.
Формат современной протестной активности – петиции.
Павел Пашков
Правительство пытается окончательно уничтожить Русскую Тайгу!
1.2m.
Мало вам, соратники, экономической дестабилизации?
Павел Пашков
Павел Пашков: мы готовы продолжать борьбу!
719k.
Время не проходит даром, соратники! За последнее время
Павел Пашков
Павел Пашков о коронавирусе: личное мнение.
961k.
В регионах начинают вводить «обязательный масочный режим».
Павел Пашков
Как остановить уничтожение лесов России? Пять шагов Павла Пашкова.
1m.
Недавно президент Владимир Путин сказал: … «Политическое
Павел Пашков

Пашков Павел Алексеевич

Российский общественный деятель, путешественник, писатель. Член Русского Географического Общества. Автор мужской художественной литературы и методических пособий, которые выходили в рамках общественной деятельности. Руководитель и создатель проекта «Русская Тайга», создатель и главный редактор Всероссийского издания «Правозащитный Общественный Фронт». Выступает в защиту и сохранение лесов России. Родился и вырос в России. Западная Сибирь, Алтайский Край. Детство прошло в горах Алтая на сплетении трех государств: Россия, Казахстан и Монголия

Все права защищены © 2020 Официальный сайт Павла Пашкова

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять